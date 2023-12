Schwaben taucht aus dem Schnee-Chaos wieder auf

Die kräftigen Schneefälle am Samstag haben viele kalt erwischt - auf den Schienen ging erst einmal gar nichts mehr, der Flughafen Memmingen musste seinen Flugverkehr einstellen und auf den Straßen häuften sich die Unfälle.

Straßen weitgehend freigegeben, kaum Verkehrsunfälle

Inzwischen hat sich der Auto- und Flugverkehr in Schwaben wieder normalisiert. Auf den Straßen in und um Augsburg sowie im nördlichen Schwaben hat es in der Nacht keine besonderen Vorkommnisse oder Verkehrsunfälle gegeben. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord hat sich die Lage auf den Straßen schon Samstagnachmittag beruhigt. "In Augsburg war es sehr entspannt. Dadurch, dass der ÖPNV ausgefallen ist, waren auch wenige Menschen in der Stadt", hieß es von der Polizei.

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat sich die Lage auf den Straßen normalisiert. Die Straßen seien zum Großteil wieder freigegeben, nur einzelne seien noch gesperrt, sagte die Polizei dem BR. Der Grund dafür seien umgeknickte Bäume oder herabgefallene Äste. Insgesamt seien die Straßen auch im Allgäu wieder gut befahrbar - allerdings zum Teil schneebedeckt und daher durchaus glatt. Der Schnee hier wird aufgrund der Minusgrade wohl eine "eine ganze Zeit bleiben", so die Polizei.

Augsburgs ÖPNV wieder flott

Die Busse und Straßenbahnen der Stadtwerke Augsburg in Augsburg fahren hingegen seit Sonntagfrüh wieder regulär. Am Samstag war der Öffentliche Nahverkehr aufgrund des Wintereinbruchs eingestellt worden. Normalisiert hat sich laut Flughafen-Sprecherin auch der Flugverkehr am Flughafen Memmingen. Es gebe lediglich geringe Verspätungen.

Die Stadt Augsburg hat für den Augsburger Stadtwald und das Gögginger Wäldchen ein temporäres Betretungsverbot erlassen. Es drohe Gefahr wegen Schneebruchs und umstürzender Bäume, begründet die Stadt diese Maßnahme in einer Mitteilung und auf ihrer Homepage. Die Sperrzone umfasst den gesamten Stadtwald, ausdrücklich inklusive aller Wege. Es ist laut Allgemeinverfügung bis Montagmittag untersagt, diese Sperrzone zu betreten oder zu befahren. Auch der Botanische Garten sowie der Zoo Augsburg bleiben vorerst aufgrund der Witterung und der Gefahr durch Schneebruch geschlossen. Lediglich die Zufahrt nach Siebenbrunn ist für Anwohner möglich. Die Stadt weist darauf hin, dass im gesamten Stadtgebiet Vorsicht geboten sei. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren seien seit gestern rund um die Uhr im Einsatz, alleine bis Samstagnachmittag hätten sie zu 125 Einsätzen ausrücken müssen.

Große Behinderungen im Bahnverkehr

Weiterhin stark eingeschränkt ist auch in Schwaben der Bahnverkehr. So wird die Bayerische Regionalbahn (BRB) heute auf seinen Strecken in Schwaben gar nicht verkehren. Auf ihrer Homepage informiert die BRB, die Schneeräumarbeiten und Schadensbeseitigungen dauerten an. Auch der Betreiber Go-Ahead weist darauf hin, dass der Zugverkehr auf folgenden Strecken aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse beeinträchtigt sei: München - Buchloe - Memmingen – Lindau: Hier sei vor Montag keine Betriebsaufnahme zu erwarten. München - Augsburg und Augsburg – Ulm: Hier könne derzeit keine genaue Prognose zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs gegeben werden. Der Schienenersatzverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg dagegen fährt. Aufgrund der Witterungslage sei jedoch mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Auch das Eisenbahnunternehmen agilis schreibt, es sei auf allen Strecken im Netz Mitte, mit Verbindungen von und nach Donauwörth und Ulm, mit Behinderungen zu rechnen.

Schneemassen halten Städte in Atem

Der viele Schnee beschäftigt die Städte und Gemeinden weiterhin. In Oberstdorf im Oberallgäu bestehen immer noch erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Neuschneemengen von bis zu 60 Zentimetern. Darauf weist die Stadt auf ihrer Homepage hin. Die Straßen seien zum Teil nur einseitig befahrbar. Es bestehe die "extreme Gefahr" von Schneebruch, also herabfallende Ästen und umstürzende Bäume. Aktuell seien alle Einsatzkräfte des Marktes Oberstdorf mit allen verfügbaren Einsatzfahrzeugen im Dauereinsatz, um der Räum- und Streupflicht nachkommen zu können und derzeit zumindest je eine Fahrspur freihalten zu können.

Ab Sonntag kommen Schneefräsen zum Einsatz und der Schnee wird abgefahren. Die Ortsbuslinie und die Linie Stillachtal/Birgsau sind am Sonntag weiterhin eingestellt und verkehren voraussichtlich erst ab Montag wieder.