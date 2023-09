Schulstart für 22.600 Kinder in Niederbayern und der Oberpfalz

Rund 22.600 Kinder starten am Dienstag in Niederbayern und der Oberpfalz in ihr erstes Schuljahr. Das teilten die jeweiligen Regierungen mit. In der Oberpfalz sind es rund 10.600 Erstklässlerinnen und Erstklässler. In Niederbayern ist heute der erste Schultag für rund 12.000 Kinder.

Insgesamt: Mehr Schüler als im vergangenen Schuljahr

In der Oberpfalz bewegen sich die Einschulzahlen "auf dem Level vom letzten Jahr", so die Regierung. In Niederbayern werden in diesem Jahr 107 Kinder weniger eingeschult als im Vorjahr.

Insgesamt - an Grund- und Mittelschulen - ist in Niederbayern die Zahl der Schülerinnen und Schüler aber im Vergleich zum Vorjahr um 1.745 gestiegen. Gleiches gilt für die Oberpfalz: Insgesamt beginnt hier für 1.572 Schüler mehr als im Vorjahr die Schule. Die Zunahme basiere zum einen auf steigenden Geburtenzahlen sowie der Schulteilnahme von ukrainischen Kindern, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, hieß es.

Lehrermangel auch in Niederbayern und der Oberpfalz

Durch die Zunahme bei den Schülerinnen und Schülern steige auch der Personalbedarf an den Schulen, so die Regierung der Oberpfalz – eine "komplexe Aufgabe" im Hinblick auf den deutschlandweiten Lehrermangel, heißt es weiter.

Dafür gibt es einen Maßnahmenkatalog. Dieser sieht unter anderem die Anstellung von "fachlich vorgebildetem Personal ohne grundständige Lehrerausbildung" vor, aber mit speziellen Qualifikationen, wie zum Beispiel einer Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache.

Außerdem soll es Angebote für den Quereinstieg geben: So könnten etwa Aushilfskräfte übernommen werden. Sie hätten dann die Aussicht auf Verbeamtung.