Schuhbeck-Prozess-Geständnis: "Ich habe einiges falsch gemacht"

Starkoch Alfons Schuhbeck hat heute vor dem Landgericht München ausgesagt und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft teilweise eingeräumt und um Entschuldigung gebeten. Schuhbeck bestätigte im Großen und Ganzen auch die Aussage des Mitangeklagten.

Schuhbeck: "Als Unternehmer gescheitert"

Er habe von seinem Vater die Liebe zur Küche geerbt, aber sei als Unternehmer gescheitert, so Schuhbeck am zweiten Tag des Prozesses. Das habe er in den vergangenen Wochen und Tagen einsehen müssen. Er könne sich nicht erklären, wo das ganze Geld geblieben sei. "Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin."

Weiter sagte der Starkoch, dass er das Geld nicht für Luxusdinge ausgegeben habe, sondern immer nur Löcher gestopft habe.

