Atommüll recyceln: Ein Konzept der Zukunft?

Strom aus Atomkraft ist in Deutschland Geschichte - die Diskussion über Atomkraft geht allerdings weiter. Immer wieder wurde gefordert auch die bayerischen Atomkraftwerke zu reaktivieren. Etwa jenes in Gundremmingen, das einst leistungsstärkste AKW Deutschlands. Am 31. Dezember 2021 wurde es abgeschaltet.

Seither befindet sich das Kernkraftwerk im Rückbau, der bereits weit vorangeschritten ist. Die Kühltürme sind zum Großteil entkernt, die Generatoren ausgebaut. Laut Standortleiter Heiko Ringel ist es deshalb nicht möglich, das AKW wieder zu aktivieren. Auch wenn ein veraltetes TÜV-Gutachten das Gegenteil behauptet.

Wohin mit dem Atommüll?

Es bleibt das Problem mit dem Atommüll. In Gundremmingen kann laut Ringel zwar sehr viel Material wiederverwertet werden. Materialien, die nur leicht radioaktiv sind, können Ringel zufolge gereinigt werden. Hochradioaktives Material bleibt aber im AKW. Ein Forscher, der sich seit vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, ob Atommüll recycelt werden kann, ist der Nuklearforscher Bruno Merk, er ist ursprünglich aus Dietmannsried. Mittlerweile arbeitet er in Großbritannien, an der University of Liverpool, weil er in Deutschland keine Zukunft für die Atomforschung sieht. Die Regierung in Großbritannien hat sich laut Merk für Kerntechnik entschieden, "nicht zuletzt aufgrund von Simulationen, die wir gemacht haben, wo wir gezeigt haben, dass das Netz in UK nicht stabil sein wird", sagte Merk in BR24live.

Merk: Ein Großteil des radioaktiven Mülls kann wiederverwertet werden

Merk beschäftigt sich mit Transmutation: "Wir müssen hin zu modernen Recycling-Methoden zur Wiederverwendung von Materialien." Sodass, laut Merk, am Ende nur ein kleiner Teil des ursprünglich radioaktiven Materials in ein Atommüll-Endlager müsste: "95 Prozent ist Uran und das könnten wir mit der entsprechenden Technologie in Energie umsetzen". Merk geht davon aus, wenn tatsächlich Uran in Energie umgesetzt werden würde, Deutschland von keinerlei Energie-Importen mehr abhängig wäre.

Noch ist es aber nicht so weit: "Wir müssen das Ganze so optimieren, dass sich das auch rechnet. Also dass wir genügend Energie erzeugen, dass das System auch bezahlbar bleibt. Wir haben die Grundlagen geliefert, jetzt geht es um Investitionen. Es geht darum, das Ganze in die Anwendung zu bringen."

Ein Kämpfer gegen die Atomkraft

Ganz anders blickt Raimund Kamm auf das Thema Atommüll. Er kämpft seit Jahrzehnten gegen die Atomkraft, weil er sie für immens gefährlich hält. Er sagt: "In so einem Castor ist mehr Radioaktivität als bei dem Atom-Unfall in Tschernobil freigesetzt worden ist". Er fordert von der Bayerischen Regierung deshalb, mehr Geld in alternative Energien zu stecken. Seiner Meinung nach ist Atomstrom nicht so wichtig, wie von vielen Menschen behauptet: "2022 haben wir weltweit weniger Strom produziert als vor 20 Jahren". Kamm führt seit Jahrzehnten Bilanz über Kernkraftwerke weltweit. Und er betont, dass Atomstrom ca. doppelt so teuer ist wie Strom aus alternativen Quellen, zumindest dann wenn man die Atommüllbeseitigung mitrechnet.

Kernenergie liegt in vielen Ländern im Trend

Während in Deutschland der Atomenergieausstieg endgültig vollzogen ist, setzen weltweit viele Länder nach wie vor auf Kernenergie. Und beim Thema Atomstrom ist Europa vorne mit dabei. Denn ein Viertel aller Atomkraftwerke steht in Ländern der Europäischen Union, die meisten in Frankreich und Spanien. Die Slowakei baut zwei neue Reaktoren und auch Ungarn, Bulgarien und Slowenien planen neue Meiler.

China setzt bei Atomkraft auf neue Technologien

Außerhalb Europas setzen Staaten immer mehr auf neue Technologien. China beispielsweise baut Atomkraftwerke der dritten und vierten Generation. Die versprechen eine hohe Betriebssicherheit und sollen künftig auch weniger Platz brauchen. In den nächsten Jahren will China bis zu 47 neue Atomreaktoren fertigstellen.

Der Traum von der Kernfusion

Auch die Kernfusion verspricht eine hohe Sicherheit und Atommüll, der schon nach 100 Jahren kaum noch strahlt. Doch seit Jahrzehnten heißt es, dass der Durchbruch kurz bevorsteht. Zwischenfazit: (bisher) nicht wirtschaftlich.