Schlechtes Wetter vermiest Spargelbauern Saisonstart

Trotz starker Nachfrage sind die Spargelbauern in Niederbayern unzufrieden mit dem Saisonstart. Der Umsatz sei bisher geringer als in den Vorjahren. Das liegt vor allem am für den Spargel schlechten Wetter, so der Erzeugerverband Abensberger Spargel.