Spargelsaison in Schwaben startet mit Verspätung

In München wurde am Montag auf dem Viktualienmarkt die diesjährige Spargelsaison eröffnet, in Franken wird auch schon Folienspargel geerntet. Der Spargel in Schwaben jedoch lässt noch ein wenig auf sich warten.

© BR/Barbara Leinfelder

Bildrechte: dpa-Bildfunk/Sven Hoppe