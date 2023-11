Schiff für Geflüchtete soll zurück nach Bach an der Donau

Das Flüchtlingsschiff MS Rossini soll im Februar wieder zurück nach Bach an der Donau in den Landkreis Regensburg verlegt werden. Das hat das Landratsamt Regensburg am Montagnachmittag mitgeteilt.

Hotelschiff anstatt Turnhallen

Die Unterbringung von Asylsuchenden auf der MS Rossini habe sich bisher bewährt, hieß es. Sie verhindere, dass bereits jetzt schon Turnhallen in Anspruch genommen werden müssten. Daher beabsichtigt das Landratsamt, die MS Rossini ab Februar wieder in Bach an der Donau zu stationieren.

Schiff muss aus rechtlichen Gründen ablegen

Derzeit liegt das Schiff bei Donaustauf, wohin es erst im August verlegt worden war. Diese Anlegestelle könne aber aus rechtlichen Gründen nur bis kommenden Februar genutzt werden, so das Landratsamt.

Befürchtete Konflikte bleiben aus

Seit Anfang Februar dieses Jahres dient das Hotelschiff als schwimmende Asyl-Notunterkunft. Zum damaligen Zeitpunkt war das Flüchtlingsschiff umstritten. Viele Bürger von Bach waren bereits vor Ankunft des Schiffes verunsichert, ob die kleine Gemeinde 200 Flüchtlinge verkraften könne und ob es zu Konflikten kommen würde. Nach sechs Monaten zeigte sich: Es ist ruhig geblieben.

Da Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) den Bürgern versprochen hatte, dass das Schiff nach einem halben Jahr wieder ablegen würde, wurde es im August nach Donaustauf verlegt. Jetzt soll es wieder nach Bach kommen.