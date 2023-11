Lage im Gazastreifen: "Unmittelbare Möglichkeit des Verhungerns"

Mehr als 11.000 Tote – Netanjahu: "Jeder zivile Tod eine Tragödie"

Netanjahu drückte in dem Interview zugleich sein Bedauern aus, dass es Israel nicht gelungen sei, Opfer unter der zivilen Bevölkerung zu vermeiden. "Wir versuchen, diesen Job mit minimalen zivilen Opfern zu beenden. Aber leider ist uns das nicht gelungen", sagte Netanyahu. Jeder zivile Tod sei eine Tragödie. Israel tue alles, um die Zivilisten zu schützen." Also wir werfen Flugblätter ab, wir rufen sie auf ihren Handys an und sagen: 'Geht'. Und viele sind gegangen", sagte Netanjahu.

Laut palästinensischen Angaben, die sich bei vergangenen Konflikten im Nachhinein als zuverlässig erwiesen haben, wurden bereits über 11.000 Menschen getötet. Die Vereinten Nationen übernehmen diese Zahlen.

Neben der Toten und Verletzten aufgrund der Gefechte und Angriffe droht im Gazastreifen inzwischen auch eine Hungersnot. "Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser existiert im Gazastreifen praktisch nicht mehr", erklärte die Direktorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), Cindy McCain. Nur ein Bruchteil des Benötigten gelange in das palästinensische Gebiet. Den Bewohnern drohe die "unmittelbare Möglichkeit des Verhungerns".

Israel genehmigt täglich zwei Lkw-Ladungen Treibstoff

Am Mittag wurde gemeldet, dass Israels Kriegskabinett täglich zwei Lkw-Ladungen Treibstoff in den Gazastreifen genehmigte. Damit solle dazu beigetragen werden, den Bedarf der UN-Hilfsorganisationen zu decken. Die Entscheidung zur Erteilung der Genehmigungen sei auf Bitten der US-Regierung erfolgt. Die UN-Hilfslieferungen in den Gazastreifen waren zuvor abermals ausgesetzt worden. Als Grund wurden die Treibstoffknappheit und der Zusammenbruch der Kommunikationsmöglichkeiten über Handy, Telefon und Internet genannt. Die Lkw-Lieferungen ließen sich so nicht koordinieren, hieß es.

Mit Informationen von dpa, Reuters, epd, AFP, AP, KNA