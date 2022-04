"Scherz": Mit Softair-Waffe auf Polizisten gezielt

Es war eine durchaus gefährliche Situation, die auch anders hätte ausgehen können: Ein 18-Jähriger hat am Freitag in Schweinfurt zum Spaß eine Softair-Waffe auf eine Polizeistreife gerichtet. Der junge Mann wurde bei der unüberlegten Aktion glücklicherweise nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Beamten sehr umsichtig gehandelt.

Polizisten vermuteten echte Waffe

Die uniformierten Polizisten waren am Freitagnachmittag an der Kreuzung Niederwerrner Straße / Richard-Wagner-Straße in Schweinfurt gestanden. Aus einem vorbeifahrenden Auto hielt der 18-Jährige als Beifahrer eine Softair-Pistole aus dem Fenster und zielte auf die Beamten. Sie dachten, es handle sich um eine echte Waffe. Unter erhöhten Eigensicherungsmaßnahmen hielten sie das Fahrzeug sofort an und kontrollierten die Insassen.

Polizei: 18-Jähriger zeigt sich uneinsichtig

Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, hätten die Beamten das Auto in so einem Fall auch rammen können oder mit einer Pistole auf einen Reifen zielen – um so den Beschuldigten mit der täuschend echt aussehenden Waffe zu stoppen. Schlimmstenfalls hätten die Polizisten den jungen Mann auch anschießen können.

Laut Polizei zeigte der 18-Jährige aber kein Einsehen. Aus seiner Sicht sei es nur Spaß gewesen. Die Softair-Waffe wurde sichergestellt, den jungen Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung.