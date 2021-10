Teenager löst mit Lego-Waffe Großeinsatz der Polizei aus

Am Freitagnachmittag löste ein 15-jähriger Jugendlicher in Lindau einen Großeinsatz der Polizei aus. Ein Gast eines Restaurants verständigte die Polizei, nachdem er den Jugendlichen mit einem Tarnanzug gekleidet und einer augenscheinlichen Langwaffe in der Hand die Maximilianstraße auf und ablaufen sah.

Etliche Polizeistreifen im Einsatz

Da zunächst nicht klar war, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelt, zog die Polizei mehrere Streifenwagen aus Lindau, den umliegenden Dienststellen und der Bundespolizei hinzu. Es stellte sich heraus, dass der Teenager eine Waffe aus Lego bei sich hatte. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige gemäß Strafgesetzbuch.