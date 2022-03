Sanierungsarbeiten am Kupfereck in Landshut starten

In Landshut müssen sich Autofahrer ab sofort auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund: Am stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt "Kupfereck" starten die Bauarbeiten. Die Doppelkreuzung an der Wittstraße (B11) und der Neuen Bergstraße (B15) wird bis November 2022 in mehreren Bauphasen grundlegend saniert, teilt das Staatliche Bauamt Landshut mit.

Doppelkreuzung soll sicherer werden

Mit durchschnittlich rund 30.000 Fahrzeugen an Werktagen ist das Kupfereck am Eingangstor zur Stadt eine der meistbefahrenen Kreuzungen Landshuts. Mit veränderten Fahrspurführungen und optimierten Ampelschaltungen soll das Kupfereck sicherer werden. Der Verkehrsfluss, die Schulwegsicherheit und Barrierefreiheit sowie die Situation von Fußgängern und Radfahrern sollen sich verbessern. 4,3 Millionen Euro werden investiert.

Ab Montag Behinderungen durch Fahrbahnverengungen

Ab Montag werden zunächst nur die Verkehrsinseln zurückgebaut. Dazu muss bereits im mehrspurigen Bereich auf jeweils eine Fahrspur verengt werden. Der Isarsteg ist für Autos nur vom Eisstadion her befahrbar. Der Schwerlastverkehr auf der B15 wird stadteinwärts bereits ab Taufkirchen über Vilsbiburg (B 388/B 299) umgeleitet. Die B11 ist noch nicht betroffen.

Ab 4. April Vollsperrungen und Umleitungen

Die eigentliche Baumaßnahme beginnt ab Anfang April. Dann wird es auch zu Vollsperrungen kommen, so das Staatliche Bauamt. Auch Autofahrer müssen sich dann auf Umleitungen einstellen. Der Lkw- und auswärtige Autoverkehr soll weiträumig um Landshut und das Kupfereck umgeleitet werden.