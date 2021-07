Die B15-neu-Umfahrung von Landshut nimmt Konturen an. Am Donnerstagvormittag (01.07.) wurde bei der Sitzung des Dialogforums die favorisierte Trassenführung für die Ost-Süd-Umfahrung von Landshut vorgestellt. Die Strecke führt an Adlkofen vorbei. Im Süden wird sie an die B299 und die B15 alt angeschlossen.

Weniger Verkehr für Landshut

Positiv sei bei ihr im Vergleich zu einer weiteren Variante unter anderem die höhere Verkehrsentlastung für die Stadt Landshut, so Oberbürgermeister Alexander Putz. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat der Trassenwahl zugestimmt und darum gebeten, dass diese Variante der weiteren Planung zugrunde gelegt wird.

Noch keine Entscheidung bei der Isarhangleite

Offen bleibt weiter die Entscheidung zur Querung der Isarhangleite mit einer Talbrücke inklusive kurzem Tunnel oder einem langen, tief liegenden Tunnel. Sobald die Untersuchungen im Bereich der Isarhangleite abgeschlossen sind, wird die Planung erneut dem BMVI zur Entscheidung über die Tunnelfrage vorgelegt.