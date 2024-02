S-Bahnen im Großraum München immer unpünktlicher

Die 2. Münchner-S-Bahn-Stammstrecke wird aller Voraussicht nach teurer als der neue Berliner Flughafen und als der unterirdische Bahnhof Stuttgart 21. Auch der Bau wird nach jetzigem Stand mindestens acht Jahre länger brauchen als bisher vorgesehen. Wie konnte es so weit kommen in der bayerischen Landeshauptstadt, wo man sonst so stolz ist auf das "Musterland Bayern"?