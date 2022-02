Russischer Spion an der Augsburger Uni: Prozess beginnt

"Das Aufklärungsinteresse des Nachrichtendienstes lag insbesondere in den verschiedenen Entwicklungsstufen der europäischen Trägerrakete Ariane und der Werkstoffforschung des Angeschuldigten", heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Ab Ende November 2019 kam es demnach "zu regelmäßigen persönlichen Führungstreffen zwischen dem Angeschuldigten und dem in Deutschland stationierten Führungsoffizier des russischen Auslandsgeheimdienstes". Hierbei habe Ilnur N. jeweils "Informationen zu Forschungsprojekten aus dem Bereich Luft- und Raumfahrttechnologie" weitergeben. Die Universität Augsburg wollte auf Anfrage keine Angaben zur genauen Art der Informationen machen.

War es vorsätzliche Spionage?

Laut seiner Anwältin Alexandra Gutmeyr aus Augsburg wird es in dem Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht maßgeblich um die Frage des Vorsatzes gehen. Demnach habe Ilnur N. möglicherweise nicht gewusst, dass es sich bei der ihm vertrauten Person, der er die von ihm beschafften Informationen weitergegeben haben soll, um einen Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes gehandelt hat.

Erklärung des Angeklagten am ersten Prozesstag

Am ersten Prozesstag wird laut Bundesanwaltschaft zunächst die Anklageschrift verlesen. Anschließend möchte der Angeklagte laut seiner Anwältin eine Erklärung dazu abgeben. Bislang sind zwölf Prozesstage am Oberlandesgericht angesetzt. Laut Bundesanwaltschaft reicht das mögliche Strafmaß von einer Geldstrafe bis zu maximal fünf Jahren Haft.

Mutmaßlicher Spion seit Juni in Untersuchungshaft

Für die bessere Erreichbarkeit wurde der Angeklagte, der seit seiner Festnahme am 18. Juni 2021 in Untersuchungshaft sitzt, aus dem Gefängnis Gablingen nördlich von Augsburg nach München in die JVA Stadelheim verlegt. Der nächste Verhandlungstermin ist für Donnerstag kommender Woche (25.2.22) angesetzt.

Auch die Frage, ob im Prozessverlauf Details zu den Aktivitäten des russischen Auslandsgeheimdiensts in Deutschland - über den aktuellen Fall hinaus - bekannt werden, steht im Raum.

