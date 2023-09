Böser Abwehrpatzer: Löwen verlieren wildes Derby gegen FCI

In einem verrückten Oberbayern-Derby verliert der TSV 1860 München gegen den FC Ingolstadt und steckt mit vier Niederlagen in Folge in der Krise. Die Löwen unterlagen den Schanzern trotz Führung nach einem Freistoßtrick mit 1:2 (1:0) und fallen tief in den Tabellenkeller. Nach Julian Guttaus Führung (23.) profitierte der FCI von einem schweren Sechziger Abwehrbock und schlug durch Jannik Mause (58.) und David Kopacz (77.) zurück. Mit dem zweiten Dreier befreit sich Ingolstadt aus der bedrohlichen Zone.

Freistoßtrick überrumpelt Ingolstadt

Die Löwen kamen trotz der jüngsten Misserfolge mit Schwung in die Partie. In der fünften Minute prüfte Manfred Starke Ingolstadts Schlussmann Marius Funk. Auf der anderen Seite die große Möglichkeit für die Gastgeber: Mause wurde von Costly mustergültig bedient, doch der Angreifer schoss den Ball frei vor Hiller über den Kasten.

Dann überlisteten die Gäste die FCI-Defensive mit einem kreativ ausgeführten Standard aus 20 Metern. Statt zu flanken, spielte Zejnullahu den Ball flach links an der Mauer vorbei auf Guttau, der somit frei im Sechzehner war und per Schlenzer ins Eck vollendete. Die Sechziger blieben fortan auch die gefährlichere Mannschaft, große Chancen blieben beiderseits Mangelware.

Dreifach-Wechsel und Rieder-Fauxpas bringen FCI zurück

In der Halbzeitpause veränderte der frühere Löwen-Coach Michael Köllner die Ingolstädter Mannschaft auf gleich drei Positionen. Sein Team kam aus dem Nichts durch einen haarsträubenden Fehler von Münchens Tim Rieder zurück ins Spiel. Der Abwehrspieler bediente bei seinem verunglückten Rückpass Mause, der Keeper Hiller ausspielte und ins leere Tor einschob.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams spielten auf Sieg, doch Ingolstadt wirkte in der Schlussphase griffiger und zielstrebiger vor dem Tor. Korpacz traf im Nachgang einer Ecke, auch Testroet und Keidel hätten für den FCI treffen können.