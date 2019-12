Rückblick 2019: Fakes und Falschinformationen aus Bayern

"Fake-News", Falschinformationen und Manipulation sind spätestens mit der Wahl Donald Trumps, den Kampagnen zum Brexit-Votum und Wahlen in Ländern wie Indien oder Brasilien zu einem der wichtigsten Themen des politischen Alltags geworden. Doch nicht nur die Weltpolitik muss sich mit bewusst gesteuerten Kampagnen oder einfachen Falschinformationen beschäftigen.

Falschinformationen auch in Bayern verbreitet

Dass auch in Bayern permanent Falschmeldungen kursieren, zeigte sich schon Anfang des Jahres, als es zuerst viel schneite und danach in mehreren Landkreisen wiederholt die Schule ausfiel. Zu dieser Zeit verbreiteten einige die erste bayerische Falschmeldung des Jahres in Sozialen Netzwerken: Angeblich sollten aufgrund der Schulausfälle durch den extremen Schneefall die Sommerferien für Schülerinnen und Schüler um eine Woche kürzer werden – so stand es in einer Mitteilung. Angeblich vom Landratsamt Miesbach versendet. Doch es war eine Falschmeldung, deren Urheber bis heute nicht öffentlich bekannt ist.

CSU und Grüne Opfer von Fakes während Europa-Wahl

Vor der Europawahl im Mai 2019 wurde die neue Co-Vorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, Ziel einer politischen Kampagne. Im April brachten Unbekannte mehrere gefälschte Plakate am Wahlkreisbüro Lettenbauers in Donauwörth an. Die Plakate erinnerten in Farbgebung und Design an Plakate der Grünen – mit dem Unterschied, dass zur Gewalt aufgerufen wurde. Später bekannte sich die rechtsextreme "Identitäre Bewegung [IB] Schwaben" zu der Attacke. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft in Augsburg gegen einzelne Mitglieder der IB Schwaben.

Etwa zur gleichen Zeit, es war die Hochphase im Wahlkampf zur Europawahl, tauchten mehrere Fakes gegen die bayerischen Kandidaten für das Europaparlament auf. Besonders betroffen war der CSU- und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber. Es wurden unter anderem gefälschte Zitate von ihm in Umlauf gebracht.