Faktenfuchs: WhatsApp-Warnung vor "martinelli" ist Fake

Etwas weniger eindeutig verhält es sich mit der Warnung vor den "WhatsApp Gold Updates".

Warnung vor Betrugsmasche ist sinnvoll

Diese Betrugsmasche - auch Scams genannt - gibt es tatsächlich immer wieder unter diesem oder einem ähnlichen Namen. Also Links etwa in WhatsApp-Nachrichten, die vorgeben etwas zu sein, was sie nicht sind, und die Empfänger stattdessen auf falschen Webseiten in Nutzerfallen locken. WhatsApp fordert jedoch grundsätzlich nicht über Links in Nachrichten zu Updates auf. Die Warnung davor ergibt also durchaus Sinn - wobei sie eben im Kontext der falschen Nachricht steht.

Fazit

Deshalb gilt: Derartige WhatsApp-Nachrichten sollten Nutzer am besten ignorieren. Denn durch Weiterverbreiten bekommen die falschen Inhalte nur mehr Reichweite. Und generell gilt: Auf Links in WhatsApp-Nachrichten lieber nicht klicken.