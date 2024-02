Route 66 mit 66: "Verrückte Ideen machen das Leben interessant"

Mit 66 Jahren fängt das Leben an – findet nicht nur Udo Jürgens, der Sänger dieses Lieds. Auch für Hubert Karl aus Zeil am Main dürfte dieser Geburtstag kein Grund sein, sich dem Alter geschlagen zu geben. Am 15. Februar wird er nun 66 und nimmt das zum Anlass für ein größeres Ziel: Die bekannte Route 66 in den USA. Diesen Highway will er jedoch nicht entlang fahren, sondern laufen.

Zu Fuß am Straßenrand der Route 66

Die Strecke verläuft durch mehrere US-Bundesstaaten und ist fast 4.000 Kilometer lang. Die Distanz will der Unterfranke am Straßenrand entlang laufen, im Joggingtempo. Aktuell bereitet er sich auf diese sportliche Leistung vor und trainiert auf Strecken durch Feld, Wald und Wiesen in seiner Heimat. "Jetzt gibt es kein Zurück mehr", sagt er. Am 27. März will Hubert Karl in Chicago starten, am 31. Mai will er dann in Los Angeles ankommen.

Hier im Landkreis Haßberge ist er mittlerweile bekannt für seine außergewöhnlichen Laufprojekte. Sein Freund und Trainingspartner Marco Depner läuft immer wieder mal eine Teilstrecke mit. "Die Route 66 – Respekt! Ich wäre da total gerne dabei. Für mich wäre das auch ein Lebenstraum, aber: Ich bin da einfach nicht in der Liga", sagt Depner.

"Wenn du die 66 erreichst, könntest du dir das als Strecke vorstellen"

Hubert Karl liebt Herausforderungen. "So verrückte Ideen machen halt auch das Leben interessant. Bei meinem 60. Geburtstag habe ich ein Schild gesehen mit der Route 66." Seitdem hat er sich mich mit der Route 66 beschäftigt. "Und dann war das so ein Gedanke: Wenn du die 66 erreichst, könntest du dir das vielleicht mal als Strecke vorstellen", sagt er. Die Strecke beginnt in Chicago und führt über Illinois durch die US-Bundesstaaten Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico und Arizona bis nach Los Angeles in Kalifornien.

Mit mehreren Paar Laufschuhen bei Hitze, Sturm und Regen

"Ich freue mich auf dieses Amerika, weil das ja alles Mögliche bietet und ich laufe ja durch Wüsten, ich laufe wahrscheinlich viel mit Gegenwind und ich habe tolle Landschaften, bis ich ans Meer komme", schwärmt Hubert Karl und lächelt. Er erwartet, dass er auf der Strecke vier bis fünf Paar Laufschuhe "durchlaufen" wird. "Pro Laufschuhpaar 800 Kilometer, da bin ich nicht so anspruchsvoll", sagt er wieder mit einem Schmunzeln.

Er wird durch unbesiedelte Landstriche kommen und durch Millionenstädte wie Saint Louis, Oklahoma City oder Albuquerque. Auf die einsamen Gegenden freut sich Hubert Karl am meisten: "Da kommen ja auch Geisterstädte und verlassene Ortschaften, also: Das ist hochspannend und richtig interessant ist es, wenn man es live erlebt." Die größte Herausforderung wird für ihn vermutlich die Durchquerung der Mojave Wüste in Kalifornien. Entlang der Strecke gebe es auf 300 Kilometern kein Motel.