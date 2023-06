Grenzläuferin: Einmal um Deutschland mit 120 Marathons

Es ist fünf Uhr morgens, als sich die Sonne langsam über die Alpen in Kiefersfelden schiebt. Joyce Hübner ist schon seit einer halben Stunde wach. Ganz routiniert füllt sie mehrere Plastikflaschen mit Wasser, steckt Proteinriegel in ihren Laufrucksack und frühstückt nebenbei drei belegte Brote.

Heute steht ihr 34. Marathon entlang der deutschen Grenze nach Kreuth am Tegernsee an. Anfang Mai ist sie in Frankfurt/Oder gestartet, seitdem ging es über Sachsen Richtung Alpen. Die Höhenmeter wurden immer mehr. Joyce hat sich die heutige Route schon eingeprägt. "Es geht immer wieder hoch und runter. Sechsmal am Tag. Das heißt, du hast nicht einen Anstieg, der dich komplett fertig macht, sondern die ganze Zeit. Wir kommen auf 2.000 Höhenmeter, was schon eine Ansage ist auf 42 Kilometer."