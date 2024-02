Mit Bus und Bahn nach Australien: Ein Oberbayer auf Reisen

Mit Spontaneität durch die Welt reisen

Zu Beginn hatte Valentin Öckl konkrete Vorstellungen, wo er wann sein möchte. Doch mit der Zeit veränderte sich das, er lässt sich mehr treiben. Nur das Endziel Australien steht fest. Auch Spontaneität gehört für den Priener mittlerweile zum Alltag. Ursprünglich wollte der junge Mann von Aserbaidschan nach Kasachstan und dann weiter nach China. Dazu hätte er allerdings fliegen müssen. Aserbaidschan hat die Grenzen auf Landwegen geschlossen. Nach längerem Hadern traute sich Valentin Öckl dann, durch Pakistan und den Iran zu reisen. Rückblickend sei das die beste Entscheidung gewesen. 30 Tage lebte er dort mit Einheimischen, schloss Freundschaften und lernte die Kultur kennen.

Um seine Erlebnisse mit Familie und Freunden in der Heimat teilen zu können, dokumentiert er seine Reise auf Instagram. "Meine Mama verfolgt jede Instagram-Story", berichtet er. Durch seinen Blog vernetzt sich der Priener nicht nur weltweit, sondern hat auch das Fotografieren für sich entdeckt.

Mehr Vertrauen in Menschen

Darüber hinaus hat die Reise den Oberbayern verändert. Sein Interesse für Politik sei gestiegen und auch der Umgang mit anderen Kulturen habe sich verändert. Früher sei er fremden Menschen gegenüber oft skeptisch gewesen. "Das hat sich in mir verändert, ich vertraue jetzt Menschen mehr. Seitdem komme ich in jedem Land mit vielen Menschen in Kontakt und werde zu Familienfesten eingeladen. Das ist für mich der größte Unterschied zwischen einer Reise und einem Urlaub."

Valentin Öckl plant, Anfang Juli in Australien anzukommen. Dort will er dann noch etwas Zeit verbringen. Bis dahin wird er noch einige Kilometer in Zügen und Bussen sitzen. Was der 22-Jährige schon jetzt beschlossen hat: Er will nach seiner Reise Medizin studieren und dann in der Entwicklungshilfe arbeiten.