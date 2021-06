Rosenheimer Stammbeckenmoore werden ausgezeichnet

50 Jahre Ramsar

Die Ramsar-Konvention von 1971 ist eines der ältesten internationalen Abkommen zum Naturschutz. In Bayern gibt es bisher nur neun ausgezeichnete "Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung", in ganz Deutschland nur 35. Die Nicklheimer und Bad Feilnbacher Fuizn gehören jetzt dazu und stehen damit in einer Reihe mit beispielsweise der französischen Camargue oder dem Donaudelta in Rumänien.

Torfstich bis vor 16 Jahren

Deutschland verpflichtet sich, die Rosenheimer Stammbeckenmoore dauerhaft zu erhalten und zu fördern. Noch bis 2005 wurde dort großflächig Torf für Blumenerde abgebaut. Seitdem wird die Fuizn wieder vernässt und renaturiert. Das Gebiet bei Rosenheim ist Teil eines der größten Moorkomplexe Süddeutschlands.