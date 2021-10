Richtfest für neues Löwen-Reich im Münchner Tierpark

Im Tierpark Hellabrunn wurde heute Richtfest für die neue Löwenanlage gefeiert - standesgemäß mit geschmückter Richtkrone, Richtspruch und Sektglas-Scherben als Glücksbringer.

Umzug in die korrekte Geozone

2400 Quadratmeter groß ist das künftige Reich von Max und Benny. Die Löwen-Brüder leben schon seit fast zehn Jahren in Hellabrunn – allerdings eigentlich an falscher Stelle. Denn ihre derzeitige Anlage ist Teil des Tierpark-Bereichs Asien. Die Löwen gehören aber definitiv in die Geozone Afrika, und dort ziehen sie demnächst auch hin.

Fußbodenheizung und Panoramafenster

Dichtes Grün, ein Bachlauf, ein Wassergraben und Felsen mit Aussichtsplattformen, aber auch Rückzugsmöglichkeiten werden sie erwarten. Dazu eine Innenanlage, die im Stil einer Höhle gestaltet ist und mit Fußbodenheizung sowie mit einem ebenfalls beheizbaren Podest ausgestattet wird. Das geplante große Panoramafenster bringt dagegen vor allem den Besuchern etwas: Sie können den Tieren künftig ohne sichtbare Barrieren begegnen.

"Zwischenziel" trotz Corona erreicht

Seit Dezember 2019 wird an der neuen Anlage gebaut. Beim Spatenstich mitten im zweiten Corona-Lockdown haben sie schon Zweifel gehabt, ob alles wie geplant in eineinhalb Jahren zu schaffen sein werde, räumte die dritte Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl (SPD) beim Richtfest ein. Um so mehr freue sie sich, dass man nun das "Zwischenziel" feiern könne. Ende Mai 20022 die Anlage ganz fertig sein.

Brüder sollen zusammenbleiben

Bis zu vier erwachsene Löwen hätten dann Platz. Auch eine Zucht der bedrohten Großkatzenart wäre damit wieder möglich. In freier Wildbahn gibt es derzeit weltweit nur noch maximal 30.000 Löwen. Ob Max und Benny in Hellabrunn Mitbewohner bekommen, ist derzeit aber noch offen, wie Direktor Rasem Baban sagt. Man möchte den Brüdern in ihrem "mittleren Alter" keine Trennung mehr zumuten. Üblicherweise lebt ein männlicher Löwe als Leittier des Rudels mit mehreren Weibchen zusammen.

Finanzspritzen für Millionen-Investition

Rund vier Millionen Euro kostet das neue Löwengehege. Möglich ist das dank städtischer Förderung und einer Partnerschaft mit der Stadtsparkasse. Gebaut wird übrigens in der ehemaligen Braunbären-Anlage. Die letzte Bewohnerin namens Olga ist schon vor mehr als drei Jahren gestorben, und die Braunbären-Ära in Hellabrunn wurde daraufhin beendet.