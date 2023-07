Fast eine Million Euro Spenden für historischen Volksbad-Turm

Mehr als 900.000 Euro sind bei der Spendenaktion für den Volksbad-Turm in Nürnberg zusammengekommen. Damit kann der historische Turm wieder aufgebaut werden: Zusammen mit dem Geld vom Freistaat Bayern, der die andere Hälfte der Förderung übernimmt, könne der Turm nun letztlich ganz ohne städtische Mittel wieder errichtet werden, erklärten Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Bürgermeister Christian Vogel (SPD). Eine entsprechende Beschluss-Vorlage solle nun den Stadträtinnen und Stadträten vorgeschlagen werden, so die beiden Bürgermeister.

Zum Artikel: Sponsoren für Turm des Nürnberger Volksbads gesucht

Volksbad-Sanierung schließt Wunde im Stadtbild

Innerhalb von nur knapp vier Monaten sind nach Angaben der Stadt 902.543,05 Euro für den Wiederaufbau des Turms gespendet worden. Den Menschen in Nürnberg sei es wichtig, dass das Volksbad wieder komplett sei, sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König "Sie wollen ´ihr` Volksbad wiederhaben. Und das bekommen sie in jedem Fall. Der Turm wird es komplett machen", so König. "Mit der Sanierung des Volksbads schließen wir eine Wunde im Stadtbild."

Turm im Krieg zerstört

Der Turm war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Später wurde lediglich der Rumpf instandgesetzt. Bei der Volksbad-Eröffnung 1914 war das prägnante Bauwerk mit zwei Wassertanks auch für die Funktion des Bades von enormer Bedeutung. Der neue Turm soll den Plänen zufolge 15 Meter höher werden als das Original und einen multifunktionalen Tagungs- und Veranstaltungsraum enthalten, der für Stadtteiltreffen oder besondere Feiern genutzt werden kann.

Turm-Rekonstruktion für 1,7 Millionen Euro

Die Sanierung des historischen Nürnberger Volksbads, einer Jugendstil-Perle, war 2020 vom Stadtrat beschlossen worden, nachdem Freistaat und Bund eine Förderung zugesagt hatten. Ein Architekturbüro hatte errechnet, dass für den Wiederaufbau des Turms 1,7 Millionen Euro notwendig sind, wenn die Rekonstruktion im Zuge dieser Sanierung erfolgt. Weil Nürnbergs Kassen klamm sind, sollte der Wiederaufbau des Turms den städtischen Haushalt nicht belasten. Dieses Ziel wurde erreicht: Die Spendensumme reicht, zusammen mit der Förderung des Freistaats, damit der Turm ganz ohne städtische Mittel wieder errichtet werden kann.