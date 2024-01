Rettungskräfte bergen toten Mann aus Regnitz in Fürth

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserrettung und Rettungsdienst haben am Mittwochabend eine leblose Person aus der Regnitz in Fürth geborgen. Der Mann lag im Fürther Stadtteil Stadeln im Wasser. Passanten entdeckten ihn in Höhe der Wiesengrundstraße in Stadeln und alarmierten die Integrierte Leitstelle, teilte die Polizei mit.

Staatsanwaltschaft entscheidet über weiteres Vorgehen

Der Mann konnte nur noch tot an Land gebracht werden. Um wen es sich handelt, ist noch nicht geklärt. Die Fürther Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth muss nun noch entscheiden, ob der Verstorbene obduziert werden soll, um ihn zu identifizieren.