Reisebus bei Inzell verunglückt - Mehrere Verletzte

Auf der Bundesstraße 305 zwischen den Ortschaften Inzell im Landkreis Traunstein und Weißbach im Landkreis Berchtesgadener Land ist heute morgen um 07:30 Uhr ein Reisebus verunglückt. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Große Rettungsaktion läuft

Die für Feuerwehr und Rettungsdienst örtlich zuständige Integrierte Leitstelle Traunstein bestätigte auf BR-Anfrage einen größeren Rettungseinsatz. Derzeit seien noch eine geringe Anzahl an Personen im Bus eingeklemmt oder eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten zur Befreiung liefen.

10 bis 15 Menschen verletzt

Insgesamt seien rund 40 Personen im Bus gewesen, bei dem es sich nach Erkenntnissen der Integrierten Leitstelle um einen Doppeldecker-Bus gehandelt hat. Nach derzeitigem Stand seien wohl zehn bis 15 Personen verletzt worden.

Man habe Rettungskräfte aus der gesamten Region und auch dem Nachbarland Österreich, darunter auch Rettungshubschrauber alarmiert, so der Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle Traunstein. Auch habe man bei den umliegenden Kliniken die Verfügbarkeit von Behandlungsplätzen abgefragt. Derzeit würden die Verletzten an der Unfallstelle "gesichtet" und dann nach und nach auf die Krankenhäuser verteilt. Deshalb könne derzeit auch noch keine finale Anzahl an Verletzten genannt werden.

B305 gesperrt

Die Polizei spricht davon, dass der Bus nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer verunglückt ist. Weitere Details, zum Beispiel, ob es sich um Skitouristen handelte, konnte die Polizei noch nicht nennen. Die B305 ist derzeit im Bereich der Unfallstelle gesperrt.