Macron distanziert sich von Biden-Aussage über Putin

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich von der Äußerung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden distanziert, Wladimir Putin könne "um Gottes Willen" nicht an der Macht bleiben. Es gelte, "eine Eskalation der Worte wie der Handlungen" im Ukraine-Krieg zu verhindern, sagte Macron am Sonntag im Fernsehsender France-3.

Macron: Lage darf nicht eskalieren

"Wir sollten sachlich bleiben und alles tun, damit die Lage nicht außer Kontrolle gerät", so Macron weiter. "Ich würde diese Begriffe nicht benutzen, weil ich weiterhin mit Präsident Putin spreche, weil was wir zusammen wollen ist, den Krieg zu beenden, den Russland in der Ukraine begonnen hat - ohne Krieg zu führen und ohne eine Eskalation."

Die USA seien ein wichtiger Verbündeter, betonte Macron und setzte hinzu: "Wir teilen dieselben Werte, aber die, die am nächsten zu Russland leben, sind die Europäer."

Frankreich plant Evakuierungen aus Mariupol

Macron sagte am Sonntag auch, er werde "morgen oder übermorgen" mit Putin sprechen, um eine Evakuierungsaktion für die Menschen in der von russischen Truppen eingekesselten Hafenstadt Mariupol organisieren zu können. Dies müsse nun sehr schnell erfolgen.

Russland war am 24. Februar in der Ukraine einmarschiert. Erklärtes Ziel des Kreml ist eine Zerschlagung der ukrainischen Streitkräfte und eine Entmachtung der Regierung in Kiew. Auch wird von russischer Seite angeführt, die Ukraine müsse "entnazifiziert"" werden.