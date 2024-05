Regensburger Fußwallfahrt: 4.500 Pilger erreichen Altötting

Die Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting gilt als die größte in ganz Deutschland. Die Gläubigen müssen von Regensburg nach Altötting 111 Kilometer zurücklegen. Im vergangenen Jahr waren insgesamt mehr als 4.000 Menschen dabei. In diesem Jahr erreichten rund 4.500 Pilger am Samstag die Schwarze Madonna in Altötting. Etwa 2.300 Gläubige waren am Donnerstagmorgen in Regensburg unter dem Motto "Geh und verkünde Gottes Reich" gestartet.

Unterwegs schließen sich 2.200 Pilger an

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer habe die Teilnehmer auf der ersten Etappe nach Obertraubling (Landkreis Regensburg) begleitet, sagte Pilgerführer Bernhard Meiler. Die Pilger gingen zunächst bis Mengkofen (Landkreis Dingolfing-Landau), von wo sie am frühen Freitagmorgen weiterzogen. Am Samstagvormittag trafen sie am Ziel ein, der Gnadenkapelle in Altötting. Anschließend gab es einen Pilgergottesdienst in der St. Anna-Basilika. Es war die 195. Ausgabe der Regensburger Fußwallfahrt.