111 Kilometer: Diözesanfußwallfahrt nach Altötting startet

Ab Donnerstag machen sich in der Oberpfalz und Niederbayern wieder Tausende Menschen auf den Weg: Ziel der Wallfahrt ab Regensburg ist Altötting. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Autofahrer sollten die Route meiden

Die Route der dreitägigen Wallfahrt führt die Pilger von Regensburg über Sünching nach Geiselhöring im Kreis Straubing-Bogen. Über Martinsbuch und Mengkofen geht es dann weiter nach Dingolfing. Über Frontenhausen, Seemannshausen, Gangkofen, Massing und Wald gelangen die Pilger an ihr Ziel: Altötting.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die genannten Bereiche zu meiden und zu umfahren. Es wird auch kurzfristige Streckensperrungen geben.

111 Kilometer in drei Etappen

Die Pilger starten am Donnerstag um 8 Uhr in Regensburg an der Kirche St. Albertus Magnus auf den 111 Kilometer langen Pilgerweg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich dabei selbst ein Quartier organisieren.

Das diesjährige Motto lautet "Geh und verkünde Gottes Reich". Die Reise ist laut des Vereins "Diözesanwallfahrt Regensburg" (externer Link) in drei Etappen eingeteilt. Am ersten Tag ist das Ziel nach 38 Kilometern Mengkofen im Kreis Dingolfing-Landau. Am zweiten Tag nach weiteren 50 Kilometern Massing im Kreis Rottal-Inn. Am dritten Tag wird nach weiteren 23 Kilometern das Ziel Altötting erreicht. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich vorab anmelden.

Weitere Gläubige schließen sich an

Seit 1830 machen sich jedes Jahr am Donnerstag vor Pfingsten Tausende auf den Weg nach Altötting, heißt es auf der Online-Seite des Bistums Regensburg (externer Link). Im vergangenen Jahr waren aus Regensburg 2.300 Pilger gestartet. Auf dem Weg kamen weitere Menschen dazu, sodass insgesamt 4.500 Pilger Altötting erreichten.

Der Mai gilt im Christentum als Monat der Maria, die Gläubige als Gottesmutter verehren. Bayernweit gibt es deshalb Wallfahrten zu Orten der Marienverehrung.