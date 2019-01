Faktenfuchs: Wertstoffinsel statt gelber Tonne in München

Wer entscheidet über die Entsorgung von Verpackungen?

Während Kommunen für den Rest-, Bio- und Papiermüll zuständig sind, ist die Entsorgung von Verpackungen eine privatwirtschaftliche Aufgabe. Allerdings müssen die Unternehmen laut Gesetz die Entsorgung trotzdem mit den Kommunen abstimmen. Deshalb kann München sich gegen gelbe Säcke oder Tonnen entscheiden - und für die Sammlung von Verpackungsabfall in Containern auf den Wertstoffinseln.

Der Kreislauf der Verpackung

Jeder, der Verpackungen mit Ware befüllt und in Umlauf bringt, soll auch die Kosten für die Entsorgung und das Recycling übernehmen - auch eine Dönerbude, die ihr Essen in Alufolie verpackt. Im Jahr 1991 nahm die Verpackungsverordnung den Handel erstmals in die Verantwortung, sich an der Entsorgung zu beteiligen. Zwei Jahre später wurde eingeführt, dass der Handel auch dafür zahlen muss. Zunächst mussten die Hersteller selbst die Verpackungen zurücknehmen. Seit 2009 müssen sie sich stattdessen an einem sogenannten dualen System beteiligen, sprich: Kunde eines dualen Systems sein.

Duale Systeme sind Unternehmen, also Dienstleister, die den Herstellern die Beseitigung der Verpackungen abnehmen und sie - mit Hilfe weiterer Firmen - entsorgen. Dual heißen sie, weil diese Unternehmen neben den Kommunen das zweite System sind, das Abfall beseitigt. Die dualen Systeme stehen also zwischen dem Handel und jenen Firmen, die den Abfall einsammeln, sortieren und verwerten.

Neun duale Systeme in Deutschland

In Deutschland gibt es laut der "Zentralen Stelle Verpackungsregister" derzeit neun duale Systeme. Ein zehntes - das der Schwarzgruppe, dem Mutterkonzern der Diskounterkette Lidl - befinde sich in der Gründung. Andere Beispiele sind der Grüne Punkt, hinter dem die "Duales System Deutschland GmbH" (DSD) steckt, Veolia oder Reclay.

Deutschlandweit sind in jeder Region mehrere duale Systeme aktiv. Davon will jedes duale System in jeder Region seinen Anteil an Abfall bekommen, um ihn zu verwerten. Der Ablauf ist dabei so: Ein Hersteller eines Produkts schließt für seine Verpackungen einen Vertrag mit einem der dualen Systeme. Die Verbraucher kaufen im Laden aber meist Produkte von verschiedenen Herstellern - die oft Kunden von verschiedenen dualen Systemen sind.

Da es sehr ineffizient wäre, für jedes duale System ein eigenes Müllauto vor die Haustüren der Leute zu schicken, bestimmt eine neutrale Stelle, welches duale System in einer Region ein Entsorgerunternehmen beauftragen darf. Diesen Entsorgungsunternehmen (in München derzeit zwei) gehören zum Beispiel auch die Container auf Münchens Wertstoffinseln. Es sammelt die Verpackungen ein, verteilt sie danach auf einem Umschlagplatz aber wieder - entsprechend ihrer Marktanteile - auf die verschiedenen dualen Systeme.