Landshuter Landratsamt zieht aufs Land - Baubeginn in Essenbach

Der Landkreis zieht aus der Stadt Landshut raus aufs Land. Neuer Standort für das Landratsamt wird Essenbach.

Altes Landratsamt in der Stadt ist zu klein

Als Grund für den Umzug nennt Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) beim Spatenstich die extreme Raumnot in dem bestehenden Gebäude in der Innenstadt. Essenbach habe sich in einem aufwendigen Verfahren deutlich als strategisch bester Standort herauskristallisiert. Auch gegen die Stadt Landshut, die ebenfalls ein Grundstück angeboten hatte. "Aber nach der Bewertung mit dieser Entscheidungsmatrix, da sind nicht nur Preis, Lage und Topographie eingeflossen, sondern auch die ÖPNV-Anbindungen, war am Ende mit großem Vorsprung das Grundstück in Essenbach das beste“, erklärte Landrat Peter Dreier im Bayerischen Rundfunk.

Umzug ist in gut zwei Jahren

In gut zwei Jahren soll das neue Landratsamt in Essenbach bezogen werden. Und neue Maßstäbe in Sachen Digitalisierung und Homeoffice-Anbindung setzen. Insgesamt hat der Landkreis Landshut rund 550 Mitarbeiter.