Raumordungsverfahren für Flutpolder Wörthhof abgeschlossen

Das Raumordnungsverfahren für den geplanten Flutpolder Wörthhof im Landkreis Regensburg ist abgeschlossen. Wie die Oberpfälzer Bezirksregierung jetzt mitteilt, entspricht der Flutpolder den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung. Das bedeutet: Der Flutpolder könnte gebaut werden.

38 Vorgaben müssen erfüllt werden

Jedoch müssen einige Maßgaben berücksichtigt werden. Insgesamt werden 38 Vorgaben aufgelistet: Unter anderem müssten bestehende Trinkwasserversorgungsanlagen geschützt werden, die Eingriffe in die Natur, Landschaft und Landwirtschaft dürften nur minimal sein und das Projekt solle mit der regionalen und überregionalen Energieversorgung vereinbar sein, wie es in einer Mitteilung heißt.

Gerade die Energieversorgung hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt: Die geplante Stromtasse Südostlink würde das Poldergebiet durchschneiden.

Hunderte Einwendungen ausgewertet

Im Raumordnungsverfahren haben über 50 Institutionen Stellungnahmen abgegeben, darunter sogenannte Träger öffentlicher Belange, Fachstellen und die betroffenen Gemeinden. Insgesamt wurden auch über 360 private Einwendungen ausgewertet.

Die Regierung betont, dass es sich bei der landesplanerischen Beurteilung um ein fachbehördliches Gutachten zur Raumverträglichkeit handle. Eine abschließende Entscheidung über das Vorhaben sei damit nicht verbunden. Diese sei dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren vorbehalten. Dort wird zum Beispiel auch der Bedarf geprüft, unter Betrachtung möglicher Alternativen.

Flutpolder so groß wie der Tegernsee

Vor den Toren der Stadt Wörth an der Donau im östlichen Landkreis Regensburg soll ein Flutpolder entstehen mit einer Fläche so groß wie der Tegernsee. Im Falle eines Jahrhunderthochwassers könnten in den Polder 16 Millionen Kubikmeter Wasser aus der Donau abfließen, es würde ein gigantischer See mit bis zu neun Metern Tiefe entstehen. Dadurch sollen dann die Regionen donauabwärts vor Überflutung geschützt werden, also etwa der Raum Deggendorf und Passau.