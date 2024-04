Ukraine-Ticker: Über 300 russische Angriffe in 24 Stunden

12.12 Uhr: England - Russland muss medizinisches Personal aus Afrika rekrutieren

Die Krankenhäuser in Russland leiden nach britischer Darstellung unter den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Grund seien die gewaltigen personellen und finanziellen Ressourcen, die für den Krieg bereitgestellt würden, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. "Die Zahl der medizinischen Fachkräfte in Russland wird im Laufe des Jahres 2024 weiter sinken." Die Behörde zitierte den russischen Parlamentsvorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin, der Anfang April von 30.000 fehlenden Ärztinnen und Ärzten gesprochen habe.

Als Ersatz rekrutiere Russland medizinisches Personal in Afrika, hieß es unter Berufung auf die Denkfabrik Center for European Policy Analysis in Washington. Diese Mitarbeiter müssen demnach keine Qualifikationsnachweise vorlegen, außer einer Selbsteinschätzung. Das Vorgehen gefährde die klinischen Leistungen, betonte das britische Ministerium.

12.10 Uhr: Ukraine bestreitet Angriff auf AKW Saporischschja

Die Ukraine hat am Montag russische Vorwürfe eines Drohnenangriffs auf das besetzte Atomkraftwerk Saporischschja zurückgewiesen. Der Sprecher der militärischen Geheimdienstbehörde, Andrij Jussow, legte nahe, dass es keinen Angriff gegeben habe. Er erklärte, russische Truppen erfänden regelmäßig Angriffe auf die Anlage. In diesem Fall wurden die Angriffe allerdings von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigt. Diese benannte jedoch keine der beiden Seiten als Urheber.

09.41 Uhr: Cameron will in den USA für Ukraine-Hilfspaket werben

Bei einem Besuch in den USA will der britische Außenminister David Cameron für die Freigabe eines 60 Milliarden Dollar teuren US-Hilfspakets für die Ukraine werben. Cameron werde in einem Gespräch mit dem republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, warnen, dass die USA die Sicherheit des Westens gefährdeten, falls die Republikaner die vom Senat genehmigten Finanzhilfen weiter blockieren. Das berichtete die britische Zeitung "Telegraph" am Montag.

08.38 Uhr: Russischer Außenminister in China eingetroffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in China eingetroffen. Wie sein Ministerium am Montagmorgen im Online-Dienst X mitteilte, landete Lawrow in Peking. Dort werde er seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu einem "intensiven Austausch über drängende Themen" treffen, hieß es in einer früheren Mitteilung des russischen Außenministeriums. Genannt wurden die "ukrainische Krise und die Situation im asiatisch-pazifischen Raum". Zudem werde es in den Gesprächen um "die bilaterale Kooperation und die Zusammenarbeit auf internationaler Bühne" gehen.

08.31 Uhr: 357 russische Angriffe auf Ukraine innerhalb eines Tages

Innerhalb eines Tages hätten die russischen Streitkräfte acht bewohnte Gebiete in der südukrainischen Region Saporischschja 357-mal angegriffen, erklärte der Regionalgouverneur Iwan Federow am Montag in Onlinenetzwerken. Im Bezirk Pologiwskyji seien drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden, so Federow. Bei den Angriffen auf die südukrainische Region Saporischschja sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens drei Menschen getötet worden.

08.21 Uhr: Behörden - Luftverschmutzung nach russischem Angriff

Ukrainische Behörden warnen die Bevölkerung im Norden des Landes nach einem russischen Angriff vor Luftverschmutzung. "Russland hat in der Nacht eine Infrastruktureinrichtung der Stadt angegriffen", teilt der Stadtrat von Swjahel in der nördlichen Oblast Schytomyr auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Derzeit bestehe eine direkte Bedrohung durch Luftverschmutzung. "Es wird empfohlen, sich in Innenräumen mit geschlossenen Fenstern aufzuhalten", schreibt die Behörde. Zivilisten seien bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen.

07.58 Uhr: Russische Luftangriffe auf kritische Infrastruktur der Ukraine

Die Ukraine meldet erneut russische Luftangriffe. Russland habe in der Nacht mit 24 Drohnen vor allem kritische Infrastruktur im Süden und Osten des Landes in den Regionen Odessa, Mykolajiw, Kirowohrad, Chmelnyzky und Schytomyr angriffen, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. 17 der Angriffsdrohen aus iranischer Produktion seien zerstört worden.

Zudem sei eine russische Ch-59-Rakete über der Region Dnipropetrowsk abgeschossen worden. In der südlichen Region Odessa sei eine Logistik- und Transportanlage beschädigt worden, teilt Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Auch eine Tankstelle sei durch die Trümmer einer abgeschossenen Drohen beschädigt. Berichte über Verletzte lagen nicht vor.

03.30 Uhr: Mobiles Bürgeramt für ukrainische Geflüchtete in München

Die Ukraine hat in München ein mobiles Bürgeramt eingerichtet, um die Konsulate des Landes in ganz Deutschland zu entlasten. Ein solches Angebot gibt es bisher erst in zwei anderen deutschen Städten – in Berlin und in Köln.

Allein in München sind derzeit knapp 17.000 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet. Wenn sie Pässe oder Führerscheine verloren haben oder die Papiere einfach erneuern müssen, ist das Münchner Konsulat ihres Landes zuständig. Dieses ist allerdings auch Anlaufstelle für alle Ukrainer in ganz Bayern und Baden-Württemberg.