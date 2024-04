Nahost-Ticker: Uneinigkeit über Stand der Waffenruhe-Gespräche

11.19 Uhr: Israelisches Militär meldet weiteren getöteten Hisbollah-Befehlshaber

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mit einem Luftangriff im Libanon einen weiteren Hisbollah-Kommandeur getötet. Ali Ahmed Hassin sei für Angriffe auf Israelis verantwortlich gewesen, teilt die israelische Armee mit. Neben Hassin seien bei dem Angriff im Süden des Libanon zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz veröffentlicht eine Traueranzeige für Hassin, macht aber keine Angaben zu dessen Funktion.

10.55 Uhr: Israels Armee - Palästinenserin bei Anschlagsversuch getötet

Eine Palästinenserin ist am Montag nach israelischen Militärangaben bei einem versuchten Messerangriff getötet worden. Die Frau habe sich an einer Sperre der Armee im besetzten Westjordanland zunächst geweigert, sich zu identifizieren, anschließend habe sie versucht, Soldaten mit einem Messer anzugreifen. Die Soldaten hätten daraufhin auf sie geschossen und sie "ausgeschaltet". Unter den Truppen habe es keine Verletzten gegeben.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod der Frau durch Schüsse bei dem Vorfall nahe der Ortschaft Tubas.

10.52 Uhr: Australien stellt Beauftragten zur Untersuchung des tödlichen Angriffs auf Hilfskräfte

Australien hat den früheren Chef der Streitkräfte Mark Binskin mit einer Untersuchung des tödlichen Luftangriffs der israelischen Armee auf Mitarbeiter einer internationalen Hilfsorganisation im Gazastreifen beauftragt. Bei dem Angriff wurden vergangene Woche sieben Helfer von World Central Kitchen getötet, unter ihnen eine Australierin. Premierminister Anthony Albanese sagte am Montag, er erwarte eine vollständige Kooperation Israels mit Biskin als australischem Sonderberater.

Dabei gehe es auch um die israelische Reaktion auf den Vorfall. "Wir finden diese Erklärungen bis jetzt nicht zufriedenstellend", sagte Albanese dem Sender ABC. Es sei außerdem inakzeptabel, dass seit Beginn des Gaza-Kriegs, der vom Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober ausgelöst wurde, fast 200 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ums Leben gekommen seien.

10.48 Uhr: Welternährungsprogramm drängt auf rasche Abfertigung von Lebensmitteln

Das Welternährungsprogramm der UN (WFP) wartet eigenen Angaben zufolge mit Nahrungsmitteln, die für mehr als eine Million Menschen drei Monate lang reichen, auf eine rasche Abfertigung an den Grenzübergängen von Israel zum Gazastreifen. Diese angehäuften Güter müssten bloß noch in den Gazastreifen hineingebracht werden, um den Hunger gerade unter jüngeren Kindern mit geeigneten Lebensmitteln lindern zu können, sagte Cindy McCain, die Direktorin des WFP, am Sonntag (Ortszeit) dem US-Sender CNN. Man stehe buchstäblich kurz vor einer Hungersnot.

Am Freitag hatte Israel angekündigt, neben Erez auch den Hafen Aschdod für Hilfstransporte öffnen zu wollen, um die Versorgungslage im Norden des Gazastreifens zu verbessern. Bislang wurde die Ankündigung nicht umgesetzt.

09.35 Uhr: Israel - Hamas soll Raketen aus "humanitärer Zone" abgefeuert haben

Israel hat der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vorgeworfen, aus einer "humanitären Zone" im Süden des Gazastreifens Raketen auf Israel abgefeuert zu haben. Am Sonntag seien drei Geschosse von dem als konfliktfrei designierten Gebiet in Chan Junis aus auf israelische Ortschaften abgefeuert worden, teilte die Armee am Montag mit. Sie seien auf offenem Gebiet eingeschlagen.

Israelische Kampfjets hätten drei Abschussrampen der Hamas in einer solchen Zone im Westen der Stadt Chan Junis gezielt angegriffen und zerstört, hieß es weiter in der Mitteilung. Bei dem Angriff der Luftwaffe auf die Abschussrampen seien keine Zivilisten gefährdet worden. Die Hamas äußerte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

09.07 Uhr: Hamas - keine Fortschritte bei Verhandlungen über Waffenstillstand

Bei den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg soll es nach Hamas-Darstellung keine Fortschritte gegeben haben. Der katarische TV-Sender Al-Dschasira berichtete am Montagmorgen unter Berufung auf Kreise der islamistischen Terrororganisation, dass die israelische Delegation auf keine der Forderungen der Hamas eingegangen sei. Vertreter der Gruppe hätten Kairo demnach für Beratungen mit ihrer Spitze verlassen. Israelische Medien berichteten dagegen, beide Seiten hätten mehr Flexibilität gezeigt. Offizielle Angaben zum gegenwärtigen Verhandlungsstand gibt es bisher nicht.