Rassismus-Vorwurf: Sängerin Ferreira zeigt Hotelmitarbeiterin an

In einem Nürnberger Hotel soll die brasilianische Sängerin Bia Ferreira am vergangenen Sonntag rassistisch beleidigt worden sein. Das erklärte die Künstlerin im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Deshalb zeigte sie die Hotelangestellte an, die wiederum Gegenanzeige erstattete.

Frühstück im Hotel wird zum Problem

Ferreira, die am Vorabend auf dem Bardentreffen spielte, schilderte, dass ein Frühstück in ihrer Unterkunft zum Problem für sie und ihre Band geworden sei. Ferreira erschien nach eigener Aussage eine Minute nach den Frühstückszeiten des Hotels im Restaurant, habe sich jedoch mit dem Hotel-Personal geeinigt und sich an einen Tisch mit ihren Bandkollegen gesetzt. Nach kurzer Zeit sei eine Hotelmitarbeiterin auf sie zugekommen und habe sie aufgefordert zu gehen.

Vorwurf: Rassistischer Rauswurf durch Hotelangestellte

Ferreira erzählte, dass es eine kurze Diskussion gegeben habe, wobei die Mitarbeiterin darauf beharrt haben soll, dass Ferreira den Frühstückssaal zu verlassen habe: "Wenn Sie das nicht tun wie weiße Menschen, müssen Sie zurück in Ihr Land, denn Deutschland ist ein Land der Weißen", zitierte Ferreira die Mitarbeiterin. Daraufhin habe Ferreira der Mitarbeiterin Rassismus vorgeworfen. Die Situation sei eskaliert, als sich mehrere Mitarbeitende und das Team von Ferreira in die Diskussion einmischten.

Anzeige von Ferreira - Gegenanzeige von Hotelangestellter

Sowohl Ferreira als auch das Hotel riefen nach eigenen Aussagen die Polizei. Ferreira erstattete Anzeige wegen Beleidigung gegen die Hotelmitarbeiterin, diese erstattete Gegenanzeige. "Wir sind ein Multikulti-Hotel, wir sind ein Multikulti-Team", erklärte die Hotelkette auf BR-Anfrage und beschrieb die Situation als "aufgebracht".

Man bedauere den Vorfall. Zum aktuellen Zeitpunkt kann laut Hotel jedoch nicht nachvollzogen werden, wie sich die beschuldigte Mitarbeiterin gegenüber der brasilianischen Künstlerin geäußert habe. Die Mitarbeiter, die dabei waren, hätten die Situation einstimmig als sehr aggressiv beschrieben.

Videos sollen bei Ermittlungen helfen

Einen Kontaktversuch des Hotels in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Kulturreferat, den Organisatoren des Bardentreffens, habe Ferreira Anfang der Woche abgelehnt und mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet. Man wolle nun die Ermittlungen abwarten, heißt es vom Hotel. Ferreira erzählte im Gespräch mit dem BR, sie wolle die Videoaufnahmen des Hotels einfordern. Die enthielten zwar keinen Ton, könnten jedoch bei der Aufklärung helfen.

Brasilianische Sängerin auf Europatournee

Die 30-jährige Bia Ferreira ist Sängerin und Multiinstrumentalistin. Ihre Musik ist eine Mischung aus Reggae, Afrobeat und brasilianischen Rhythmen. Momentan ist die Künstlerin, die sich in ihren Texten vor allem mit queer-feministischen und anti-rassistischen Themen auseinandersetzt, auf Europatournee.

Am vergangenen Samstag machte sie dafür Halt auf dem Nürnberger Bardentreffen, bei dem laut Veranstaltern 220.000 Menschen - ein Besucherrekord - ein gemeinsames und friedliches Fest der Musik und Kulturen gefeiert haben.