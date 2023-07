Endgültiges Aus für queere Ausstellung "Jesus liebt" in Nürnberg

Die Kritik war wohl einfach zu viel und zu massiv: Die Ausstellung "Jesus liebt" in der Nürnberger Egidienkirche mit teils provokanten Bildern des schwulen Malers und Mitbegründers der deutschen LGBTQ-Bewegung, Rosa von Praunheim, bleibt geschlossen. Das hat der Kirchenvorstand von St. Egidien und St. Sebald in einer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Damit reagiere der Vorstand auf Bedenken und Einwände im Hinblick auf die Ausstellung, heißt es in einer Mitteilung. Zahlreiche Menschen hätten sich demnach in ihrem religiösen Empfinden verletzt gefühlt, was der Kirchenvorstand sehr bedauere. "Die Aufgabe der Kirche ist es, in der Kraft des Evangeliums zu einen, zu heilen und zu versöhnen", so Martin Brons, der geschäftsführende Pfarrer von St. Sebald und St. Egidien. "Wir bedauern sehr, dass die Ausstellung das Gegenteil bewirkt hat", so Brons weiter.

Hass, Hetze, Unterstellungen – kein versöhnlicher Diskurs möglich

Die Ausstellung mit Werken von Praunheim, die sich mit dem Umgang von Liebe, Sexualität und Homosexualität im Christentum und der Kirche auseinandersetzten, war am 21. Juli im Rahmen der Nürnberger Pride Weeks eröffnet worden - und schon nach fünf Tagen von den Verantwortlichen vorläufig wieder geschlossen worden. Der Grund: Ab der Eröffnung seien die Ausstellungsmacher mit einem "erheblichen Maß an Hass, Hetze, Unterstellungen und unbelegten Vorwürfen" konfrontiert worden und sahen deswegen keinen Weg mehr für einen "zielführenden und versöhnenden Diskurs", heißt es in der Mitteilung.

Der mitorganisierende Nürnberger CSD-Verein hatte bis zuletzt auf eine Wiedereröffnung der Ausstellung gehofft und die nun beschlossene endgültige Schließung zuvor als "fatales Signal" bezeichnet.

Für Rosa von Praunheim ist Ausstellung ein Erfolg

Der Künstler und Regisseur selbst sagte im BR-Interview am Mittwoch, dass er sich über die Schließung der Ausstellung nicht ärgere. Vielmehr spricht er von einem "Erfolg". Er freue sich über die regen Diskussionen, die seine Bilder ausgelöst hätten, auch wenn die Schau nach nur fünf Tagen vorübergehend geschlossen worden sei. Ihn begeistere, dass sich die Leute über die Ausstellung in der Kirche aufregen, denn er wolle zu Diskussionen anregen.

Im Audio: Interview mit Künstler Rosa von Praunheim