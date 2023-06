"Geklaute Laute?" – 100 Konzerte beim Nürnberger Bardentreffen

Vom 21. bis zum 23. Juli ist die Musik-Welt in diesem Jahr wieder zu Gast in Nürnberg – beim alljährlichen Bardentreffen. Der kostenlose Festivalklassiker präsentiert Größen und Neuentdeckungen der internationalen Musikszene sowie Singer-Songwriter an neun Spielorten in der Nürnberger Altstadt. Daneben werden auch zahlreiche Bands erwartet, die abseits der Bühnen in Nürnbergs Straßen und Gassen spielen.

Rätselhaftes Motto: "Geklaute Laute?"

In diesem Jahr wollen die Veranstalter mit der Frage "Geklaute Laute?" die Besucher zum Nachdenken anregen, sagt Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU). Dabei gehe es um das Thema der kulturellen Aneignung. "Wir wollen weniger die Frage aufwerfen: Wer soll welche Musik spielen oder darf ich jetzt Rastas tragen oder nicht? Wir wollen die Leute dazu animieren, sich selbst die Frage zu stellen: Was bewirkt das bei mir? Wie ist das Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit und kultureller Aneignung?", erklärt Rainer Pirzkall, künstlerischer Leiter des Festivals.

16 Bands aus Franken beim Bardentreffen

Die Festival-Macher verweisen auf interessante Musikmischungen, wie die Band "Bavaschoro", die brasilianische Klänge mit bayerischer Volksmusik mixt. Zusätzlich zu den rund 100 geplanten Konzerten gibt es beim Bardentreffen auch ein Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und Vorträgen zum Motto „Geklaute Laute?“. Neben den vielen internationalen Künstlerinnen und Künstlern treten auch 16 ausgewählte Bands aus Franken auf, zum Beispiel die Bamberger Blues-Band "Oporto".

Beim Nürnberger Bardentreffen werden alljährlich rund 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.