Raser-Prozess von Kalteck: Neuverhandlung gegen Motorradfahrer

Am Deggendorfer Landgericht beginnt der Revisionsprozess gegen einen Motorradfahrer. Inwieweit er an einem tödlichen Unfall in Kalteck im Kreis Regen beteiligt war, soll erneut verhandelt werden. Der Mann kann mit einem milderen Urteil rechnen.