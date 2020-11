Autoraser Illegale Straßenrennen in Bayern

Wenn von illegalen Autorennen die Rede ist, denkt man zunächst nicht unbedingt an die bayerische Provinz. In Deutschland ist vor allem Berlin für seine illegale Raserszene bekannt. Dort wurde auch 2017 erstmals zwei Raser nach einem tödlichen Rennen wegen Mordes angeklagt. Doch unsere Recherchen zeigen: auch in Nürnberg, München und Regensburg gibt es Menschen, die diesem gefährlichen Hobby nachgehen.

► Folge 1: Könige der Nacht ◄

An einer Tankstelle in München knüpfen unsere Reporter Kontakt zur illegalen Raserszene. Sie lernen Männer kennen, die bei ihren nächtlichen Fahrten ihr Leben und das anderer Menschen achtlos aufs Spiel setzen. Und sie lernen in Rosenheim die Eltern zweier junger Frauen kennen, die bei einem Verkehrsunfall getötet wurden und die sich seither fragen: Sind ihre Töchter bei einem illegalen Straßenrennen ums Leben gekommen?



(Sendung: 15.11.2020 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

► Folge 2: Was ist ein Rennen? ◄

In Rosenheim beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Raser. Dabei zeigt sich, wie schwer es ist, illegale Autorennen nachzuweisen. In München steigen die Reporter tiefer in die Raserszene ein – und in Nürnberg lernen sie einen Aussteiger kennen, der so gar nicht dem entspricht, wie man sich einen Autoraser eigentlich vorstellen würde.



(Sendung: 22.11.2020 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

► Folge 3: Das Urteil ◄

Endlich greift die Polizei gegen die Raser durch. Doch ist eine öffentlichkeitswirksame Großaktion wirklich der richtige Weg, gegen die verschwiegene Szene vorzugehen? In Rosenheim fällt das Urteil gegen die vermeintlichen Raser und ein paar vorgeblich ganz harmlose Auto-Schrauber werden bei einem Rennen auf der Bundesstraße erwischt.



(Sendung: 29.11.2020 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)