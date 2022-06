Randalierer attackiert Polizeistreife und wird angeschossen

Weil er eine Polizeistreife angegriffen haben soll, ist in Speckmannshof am Dienstagabend ein mutmaßlicher Randalierer von der Polizei angeschossen worden. Gegen 19.30 Uhr wurde in dem Amberger Ortsteil eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei soll der 34-jährige Fußgänger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach zunächst das Messgerät attackiert haben. Anschließend ging er davon.

Mann schlägt unvermittelt mit Stein auf Polizeiauto ein

Eine alarmierte Streife konnte den Mann nur wenige Meter entfernt antreffen. Als das Polizeiauto gerade zum Stehen kam, schlug der 34-Jährige mit einem massiven Stein gegen die Windschutzscheibe, sodass diese an mehreren Stellen brach. Als der Mann auch die Beifahrerseite attackierte, schoss der Fahrer auf ihn. Der Angreifer wurde am Arm getroffen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Ein Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

Schusswaffengebrauch wird überprüft

Jetzt untersuchen Kripo und Staatsanwaltschaft Amberg das Geschehen. Gegen den Randalierer wird unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt. Auch der Schusswaffengebrauch wird vom Bayerischen Landeskriminalamt geprüft.