Asylbewerber: Erste Kreise in Oberfranken geben Bezahlkarte aus

Bereits seit Ende April wird im Landkreis Hof die neue Bezahlkarte für Asylsuchende in Umlauf gebracht. Die Ausgabe des neuen Zahlungsmittels verlaufe bislang reibungslos, lautet ein erstes Zwischenfazit aus dem Landratsamt Hof. Neben Hof nimmt in Oberfranken auch der Landkreis Bamberg an dem Pilotversuch teil, bei dem Geflüchtete eine Bezahlkarte erhalten sollen. In ganz Bayern sind es mittlerweile 15 Kommunen – ursprünglich waren es vier.

Der Landkreis Bamberg will noch im Mai die Bezahlkarte für Asylsuchende einführen. Wie das zuständige Landratsamt mitteilt, erhalten damit rund 1.100 Asylsuchende kein Bargeld mehr. "Wir werden damit beginnen, das neue Zahlungsmittel in der zweiten Maihälfte zu verteilen", hatte Landrat Johann Kalb (CSU) die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 36 Landkreisgemeinden informiert.

Asylbewerber erhalten Leistungen nicht mehr in bar

Mit der Bezahlkarte soll der Missbrauch von Leistungen und infolgedessen auch der Anreiz für Asylbewerber begrenzt werden, nach Deutschland zu kommen. Der den Menschen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehende Betrag, der bisher bar ausgezahlt wurde, wird künftig über die Bezahlkarte geleistet.