Prozess gegen mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger wird ausgesetzt

Die 16 Angeklagten im sogenannten "Geldautomatensprenger-Prozess" wurden in Fuß- und Handschellen zu ihren Plätzen in der Bamberger J.F. Kennedy-Halle geführt. Sie werden von jeweils zwei bis drei Anwälten vertreten, um zu garantieren, dass bei einem Ausfall eines Verteidigers der Prozess trotzdem weitergeführt werden kann. Nach nicht einmal einer halben Stunde war der Verhandlungstag an diesem Mittwochvormittag aber schon beendet, denn das Gericht beschloss eine Aussetzung des Prozesses.

Landgericht Bamberg: "Fairer Prozess muss garantiert sein"

Damit hat das Landgericht Bamberg den Anträgen der Mehrzahl der Anwaltschaft stattgegeben und die heutige Hauptverhandlung in dem Prozess ausgesetzt. Das Gericht begründete dies mit der Masse an Unterlagen, die relativ kurzfristig den Verteidigern zur Auswertung vorgelegt wurden, so zum Beispiel Videomaterial, Chatauswertungen und die Übersetzung der holländischen Akten. Das Gebot des fairen Verfahrens müsse gegeben sein, so das Gericht, deshalb sei man zu diesem Entschluss gekommen.

Wann der Prozess fortgesetzt wird, ist noch unklar. Ab dem 19. Juni will das Landgericht über einen neuen Termin beraten. Die U-Haft der 16 Angeklagten wird bis dahin fortgesetzt. Die mutmaßlichen Täter zwischen 24 und 42 Jahren sind derzeit in verschiedenen Haftanstalten in Bayern untergebracht, unter anderem in Bamberg, Hof, Nürnberg, Bayreuth, Kronach und Weiden. Durch die große Anzahl der Angeklagten und ihrer Verteidiger wurde der Prozess in eine Sporthalle auf dem Gelände der Bundespolizei in Bamberg verlegt.