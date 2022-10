Radfahrende Familie von Auto erfasst - Vater schwer verletzt

Eine 20-Jährige hat bei Mitterskirchen im Landkreis Rottal-Inn drei Radfahrer mit ihrem Auto erfasst und teils schwer verletzt.

Tiefstehende Sonne als Unfallursache?

Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Frau die in gleiche Richtung fahrende dreiköpfige Familie am Montagnachmittag wegen der tief stehenden Sonne übersehen, teilte die Polizei am Abend mit. Durch den Zusammenprall seien alle drei Familienmitglieder gestürzt. Die 48-jährige Frau und der elfjährige Sohn zogen sich demnach mittelschwere beziehungsweise leichte Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 51-jährige Vater wurde bei dem Unfall hingegen schwer verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, hieß es. Die verletzte Familie wurde mit Rettungshubschraubern in die umliegenden Kliniken gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von ca. 15 000 Euro. Es wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt.