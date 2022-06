"Radentscheid Bayern": Hunderte unterschreiben für mehr Radwege

Ein Bündnis aus Verbänden und Parteien hat am Donnerstag damit begonnen, Unterschriften für ein Volksbegehren zur Verbesserung des Radwegenetzes in Bayern zu sammeln. Eine der ersten Sammelstellen für den "Radentscheid Bayern", der ein Radgesetz für den Freistaat zum Ziel hat, ist auf dem Tollwood-Festival im Münchner Olympiapark eingerichtet worden.

Resonanz überrascht die Initiatoren

"Wir sind hier kaum auf dem Gelände angekommen, da kamen schon die ersten Leute und wollten sofort unterschreiben", freute sich Eva Mahling, eine der Sprecherinnen des Bündnis. Mehrere Hundert Unterschriften seien es bereits in der ersten halben Stunde gewesen. "Wir erfahren gerade so eine große Resonanz und zwar auch bayernweit. Wir sind unglaublich erleichtert."

Die Ziele des Bündnisses sind unter anderem, dass bis 2030 ein Viertel des Verkehrs in Bayern per Rad zurückgelegt wird. An weit über der Hälfte der Staats- oder Bundesstraßen gebe es derzeit keinerlei Radwege, so die Kritik. "Die Radwege, die wir heute sehen, die haben große Lücken in ihrem Netz", sagte Mahling. "Wir haben einfach zu viele Radfahrende, und wir wollen einfach noch mehr Radfahrende auf den Weg bringen."