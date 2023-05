Prozess zu Brücken-Unglück: Anklage fordert Freiheitsstrafen

Ein Mensch starb, vierzehn weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Im Prozess vor dem Landgericht Schweinfurt nach dem A 7 -Brückenbauunglück nahe Schraudenbach vor fast sieben Jahren werden voraussichtlich am Mittwoch die Urteile gesprochen.

Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafen für Prüfer

Am späten Dienstagnachmittag hat die Staatsanwaltschaft für zwei Prüfingenieure - 59 und 65 Jahre alt - jeweils eine zweijährige Freiheitsstrafe gefordert. Im Fall eines 49-jährigen Kollegen plädierte die Anklage für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Den drei Ingenieuren werden jeweils fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die Strafen könnten nach Auffassung der Staatsanwaltschaft jeweils zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Prozess soll am Mittwoch um 9 Uhr mit den Plädoyers der Verteidigung fortgesetzt werden. Für den gleichen Tag sind die Urteile angedacht.

Anklage: "Pflichten vernachlässigt"

Wie bereits berichtet, ist das Verfahren gegen einen zunächst mitangeklagten 51-jährigen Statiker abgetrennt worden. Sein Verfahren wird zu einem anderen Zeitpunkt komplett neu beginnen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hatte der Statiker das eingestürzte Traggerüst viel zu schwach berechnet. Ein Gutachter hatte attestiert, dass das Traggerüst für den Betoniervorgang des geplanten neuen Brückenabschnitts nur ein Drittel der Traglast gehalten habe. Nötig sei jedoch ein Tragvermögen der doppelten Menge der zu erwarteten der Traglast von 1.500 Tonnen Beton gewesen. Laut Staatsanwaltschaft habe der Statiker keinerlei Stabilitätsnachweis geführt.

Diese "fatalen Fehler" bei der statischen Berechnung hätten jedoch den drei Prüfingenieuren auffallen müssen. Das ist aber laut Staatsanwaltschaft durch eine komplett fehlende Prüfung nicht geschehen. Es habe kein nötiges Abschlussgespräch stattgefunden. "Die Pflichten zur Prüfung seien vernachlässigt worden", sagte die Staatsanwaltschaft. Der Vertreter der Nebenklage bedauerte, dass die Angeklagten zu keinem Zeitpunkt gegenüber den verletzten Bauarbeitern ein Wort des Bedauerns geäußert hätten.

Antrag auf Befangenheit nicht stattgegeben

Das Gericht hatte am Dienstag alle dreizehn Anträge der Verteidigung abgelehnt. Diese hatte unter anderem gegenüber dem österreichischen Gutachter einen Befangenheitsantrag gestellt. Aus Sicht eines Verteidigers hätte der Experte für Stahlbeton- und Massivbau von der TU Wien unter anderem ein "fehlerhaftes" Gutachten erstellt. Der Sachverständige wäre voreingenommen, hätte das Gutachten auf "fragwürdige Zeugenaussagen" gestützt und hätte außerdem "Unterstellungen zu Lasten der Angeklagten" formuliert. Die Verteidiger hatten zudem beantragt, den mit seinem Verfahren abgetrennten ebenfalls angeklagten Statiker als Zeugen zu hören und einen weiteren Experten der Universität Aachen ein zusätzliches Gutachten erstellen zu lassen.

Vierzehn Verletzte, ein Toter

Bei dem Unglück am 15. Juni 2016 stürzten 15 Bauarbeiter über 20 Meter in die Tiefe. Ein 38-jähriger kroatischer Bauarbeiter starb bei dem Unglück. Seine Kollegen wurden zum Teil schwerstverletzt. Sieben von ihnen schilderten an einem der vorangegangenen Prozesstagen als Zeugen, dass sie seitdem nicht mehr arbeiten könnten und nur von einer Rente von rund 300 Euro lebten. Mancher von ihnen sei komplett ohne Einkünfte. Viele hatten vielfache Brüche und innere Verletzungen erlitten, die Betroffenen beklagen bis heute bestehende schwere Schmerzen. Einige hätten zudem mit den psychischen Folgen des Unfalls zu kämpfen. Diese reichten von Panikattacken bis zur Depression.