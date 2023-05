Erdoğan-Wahlplakate in Nürnberg sorgen für Empörung

Plakate offenbar wieder abgehängt

Der Protest scheint inzwischen Wirkung gezeigt zu haben: Laut Çopur sind die Plakate mittlerweile wieder abgehängt worden. Auf Anfrage von BR24 sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König, dass die Angelegenheit ab Dienstag aufgearbeitet werde.

Bis zum 9. Mai können außerhalb der Türkei lebende Staatsbürger ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl abgeben. Allein in Deutschland dürfen rund 1,5 Millionen Türken wählen. Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker sind drei Monate vor den Abstimmungen hierzulande nicht erlaubt. Am Ende könnten die Stimmen aus Deutschland wahlentscheidend sein.

Denn nach 20 Jahren an der Macht könnte es für Erdoğan eng werden. Aktuelle Umfragen in der Türkei deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdoğan und seinem Hauptkonkurrenten Kemal Kılıçdaroğlu hin. Der CHP-Politiker Kılıçdaroğlu führt ein Wahlbündnis von sechs Parteien an.

Am Freitag hatte auch die pro-kurdische HDP, die dem Bündnis nicht angehört, zur Wahl Kılıçdaroğlus aufgerufen. Bisher hatte sich die Partei nur stillschweigend hinter den Erdoğan-Herausforderer gestellt, indem sie keinen eigenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl aufstellte. In der Türkei finden die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai statt.