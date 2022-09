Proteste im Iran dauern an – Nouripour fordert neue Sanktionen

Nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam sind im Iran am Dienstagabend erneut Demonstranten in mehreren Städten auf die Straße gegangen. Mehrere Frauen nahmen Medienberichten zufolge in verschiedenen Städten ihre Kopftücher ab. Ein Mann soll einen Banner des obersten geistlichen Führers des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, angezündet haben. Aktivisten berichteten, dass es angesichts einer Internetsperre schwieriger werde, Videomaterial zu verbreiten.

Mehr als 70 Tote im Zusammenhang mit den Protesten

Die Sicherheitskräfte im Iran gehen gewaltsam gegen die Proteste vor. Bei den seit zwölf Tagen anhaltenden Protesten wurden laut Aktivisten bislang mindestens 76 Menschen getötet. Nach Angaben der in Oslo ansässigen Nichtregierungsorganisation Iran Human Rights (IHR) waren darunter auch sechs Frauen und vier Kinder. Die Polizei meldete der amtlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge zehn tote Beamte.

Die Behörden erklärten am Montag, dass mehr als 1.200 Menschen festgenommen worden seien. Am Dienstag nahmen die Behörden die Tochter des ehemaligen Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani im Osten von Teheran wegen Anstiftung zu Protesten fest, wie die Nachrichtenagentur Tasnim meldete. Die Frauenrechtsaktivistin Faezeh Hashemi war bereits mehrfach mit den Gesetzen der islamischen Republik in Konflikt geraten. Ihr Vater, der nach seiner Amtszeit zum Milliardär wurde, hatte sich für bessere Beziehungen zum Westen eingesetzt.

Tod der Kurdin Mahsa Aminin als Auslöser

Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Amini war am 13. September wegen des Vorwurfs festgenommen worden, das islamische Kopftuch nicht den strikten Vorschriften entsprechend getragen zu haben. Sie brach nach ihrer Festnahme unter ungeklärten Umständen auf der Polizeiwache zusammen und wurde drei Tage später im Krankenhaus für tot erklärt.