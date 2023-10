Proteste bei Veranstaltung zur Juraleitung in Nürnberg-Kornburg

Tennet will den Neubau der Juraleitung (P53) nicht mehr südlich, sondern nördlich an Kornburg vorbeiführen. Das wurde bei einer Infoveranstaltung bekannt gemacht. Vor der Tür protestierten rund 20 Gegner der Stromtrasse. "Wir wollen auch heute zeigen, dass hier Widerstand ist und dass wir große Sorgen haben", sagte Christine Kubin, von der Bürgerinitiative P53.

Anfang Oktober hatte die Bürgerinitiative bereits rund 300 Menschen zu einer Protestkundgebung mobilisiert. Von den neuen Plänen des Netzbetreibers, sei er geschockt, betonte auch Michael Rausch. Erst vor Kurzem ist er mit seiner Familie in das Neubaugebiet in Kornburg gezogen, an dem nun die Juraleitung vorbeilaufen soll.

Interaktive Karte mit genauen Daten für die Anwohner

Bei der Infoveranstaltung präsentierte Tennet mit einer interaktiven Karte den detaillierten Trassenverlauf. Die Bürger können in der Karte auch genau ausmessen, wie weit ihr Haus von der Stromtrasse entfernt liegen würde. Der Projektatlas für die Juraleitung zeigt genau, ob zum Beispiel ein Erdkabel verlegt wird oder wo Umspannwerke, Masten oder Waldüberspannung geplant sind.

Laut Tennet: Neue Trassenführung mit mehr Abstand zu Bebauung

Für die neue Trassenführung im Norden von Nürnberg-Kornburg spreche vieles, sagte Ino Kohlmann, Referent für Bürgerbeteiligung bei Tennet. "Der wichtigste Grund ist: Wir können so viel höhere Abstände zur Wohnbebauung durchsetzen. Mehr als 350 Meter", betonte Kohlmann. Bei der Variante im Süden sei dies nicht möglich. Ein Erdkabel, wie an anderen Stellen des geplanten Neubaus der Juraleitung, komme im Norden Kornburgs nicht in Frage, da die Abstände zur Wohnbebauung ausreichend seien, so Kohlmann.