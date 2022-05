Protest in München gegen "Greenwashing" von Atom und Gas

Mit Plakaten wie "Not my Taxonomy" oder "Atomkraft – riskant und überflüssig“ haben am Nachmittag rund 40 Menschen gegen das sogenannte "Greenwashing“ von Atom und Gas demonstriert.

Der Protest fand in mehreren europäischen Großstädten statt. Aufgerufen zu der Demo in München hatte die Ortsgruppe von Fridays for Future und das Umweltinstitut München.

Klimaschützer: Investitionen in Atom- und Gaskraftwerke sind nicht nachhaltig

Die Organisatoren der europaweiten Demos fordern das Europäische Parlament auf, eine Mehrheit für ein Veto gegen Atom- und Gaskraftwerke als nachhaltige Investitionsmöglichkeiten zu schaffen.

Die Klima- und Umweltschützer sehen in der Aufnahme von Gas und Atom in die EU-Taxonomie eine Verwässerung: Statt Atomstrom und Gas als "grün" zu bezeichnen sollen erneuerbare Energien stärker ausgebaut werden, so die Forderung. So lautete dann auch der Sprechchor auf der Demo am Gärtnerplatz: "Grünes Gas - dreckiges Gas".

Zum Artikel: EU-Kommission will Öko-Siegel für Atomkraft durchsetzen