Protest fürs Klima: Aktivisten erklimmen Schlot in Erlangen

In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie zwei Klimaaktivisten in den frühen Morgenstunden den mehr als 140 Meter hohen Schlot der Erlanger Stadtwerke hochgeklettert sind. Oben angekommen, entrollten sie ein sieben Meter großes Banner mit der Aufschrift "Exit Gas Now". Um das Klima zu schützen, müsse jetzt auch auf Gas als Energieträger verzichtet werden, so die Forderung der Aktivistinnen und Aktivisten.