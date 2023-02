> Klimaaktivisten blockieren A96-Ausfahrt München-Sendling

Erneuter Klimaprotest in München: Demonstranten haben sich am Montagmorgen auf den Asphalt der A96-Ausfahrt in München-Sendling geklebt. Nach einer Stunde beendete die Polizei die Aktion. Der Berufsverkehr war erheblich beeinträchtigt.